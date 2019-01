Nachahmung: Welche Rolle Berichte über Gewalttaten spielen

Nachahmungseffekte bei Morden noch wenig erforscht

Nachahmungseffekte bei Morden seien „nach wie vor weniger untersucht als Nachahmungseffekte bei Selbstmorden“, sagt Kommunikationswissenschaftlerin Astrid Zipfel von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die sich mit Medien und Gewalt beschäftigt. „Nach meiner Einschätzung genügt der Forschungsstand aber, um dafür zu plädieren, auch bei der Berichterstattung über Morde – ähnlich wie bei Selbstmorden – Zurückhaltung zu üben und auf Details und Emotionalisierung zu verzichten.“

Für diesen Bereich gibt es im Ehrenkodex des österreichischen Presserats keine klaren Empfehlungen, auch nicht im deutschen Pendant dazu. „Ein Ansatzpunkt wäre sicher, bei einem Gewaltverbrechen Beratungsstellen oder Hilfsorganisationen am Ende eines Berichts (freiwillig) anzuführen“, meint Alexander Warzilek, Geschäftsführer des Presserats.

"Medien sind sensibler geworden"

Eine bereits vorhandene Wachsamkeit auf diesem Gebiet attestiert den heimischen Medien Heinz M. Fischer, Leiter des Instituts für Journalismus und PR an der FH Joanneum Graz: „Die Berichterstattung hat sich in den vergangenen Jahren zum Positiven gewandelt. Es ist eine Sensibilität in den Medien zu sehen – auch im Boulevard –, die es früher so nicht gegeben hat.“ Im Internet sehe das allerdings anders aus, erklärt Fischer, „vor allem in den sozialen Medien. Da haben wir es mit hochemotionalen, ungefilterten Statements zu tun und da ist nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Impuls überschwappen kann.“