Nancy Spielberg: "Nicht die Nazis sollen unsere Geschichte erzählen"

Es gehe dabei auch um eine „Form des unbewaffneten Widerstands“, so Spielberg zum KURIER. „Diese Botschaft wollen wir in der heutigen Zeit verbreiten. Es gibt so viele Geschichten über den Holocaust, die zeigen, wie Menschen sterben. Aber wenige, die zeigen, wie sie lebten – und was sie taten, um zu überleben. Wie wichtig es ist, nicht nur den Bauch zu füllen, sondern auch das Herz und den Kopf, mit Musik, Kunst. Mit allem, was zuließ, dass sie sich als Menschen empfanden, und nicht als jene ,untermenschlichen Kreaturen‘, die die Nazi-Propaganda zeigte.“

Spielberg war früh in das Projekt involviert: Grossman habe bereits vor acht Jahren begonnen, den Film zu entwickeln, erzählt Spielberg. Sie hatte die Rechte am gleichnamigen Buch von Sam Kassow gekauft. Während der Dreharbeiten des Filmes "Above and Beyond" - beim von Spielberg produzierten Film führte Grossman Regie, hier ist der Trailer - haben sich die beiden wiederholt über "Who Will Write Our History" ausgetauscht. "Ich war fasziniert", sagt Spielberg.