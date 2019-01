Neues Album von Dendemann: Manchmal reicht es, man selbst zu sein

Der in Menden im Sauerland geborene, in Hamburg groß gewordene und mittlerweile in Berlin-Kreuzberg lebende Musiker und Rapper liebt witzige Wortspiele, jongliert mit Doppeldeutigkeiten und hat damit die deutschsprachige Hip-Hop-Kultur entkrampft und in puncto Intellekt ein Level höher gehoben. Anstatt plumper Machosprüche lieferte plötzlich einer niveauvolle und szenekritische Texte ab.

Dendemann reimt dabei elegant wie kein Zweiter: Anfangs mit Eins Zwo, einem erfolgreichen Hip-Hop-Duo der späten 90er-Jahre, danach solo und von 2015 bis 2017 live in der Show bei Jan Böhmermann.

Am Freitag legte der 44-Jährige sein neues, drittes Soloalbum vor. Es heißt „Da nich für!“

KURIER: Seit Ihrem letzten Album „Vom Vintage verweht“ sind fast neun Jahre vergangen. Warum diese Auszeit? Und warum war es an der Zeit, sich wieder zu Wort zu melden?

Dendemann: Ich denke, die Antwort liegt irgendwo zwischen „Weil ich kann!“ und „Echt, fast neun Jahre ist das schon wieder her?“. Den Luxus, Musik nur dann zu veröffentlichen, wenn einem danach ist, habe ich mir immer bewahrt. Die ersten Aufnahmen zu diesem Album liegen schon etwas länger zurück, waren auch nicht schlecht, aber nach all der Zeit war es für mich wichtig, wieder etwas Eigenständiges und vor allem Relevantes abzuliefern.

Ihr neues Album heißt „Da nich für!“. Für was sind Sie „nich für“?

Also der Albumtitel bedeutet für den Norddeutschen ja erstmal „gerngeschehn“, und so ist er auch gemeint. Da ich aber auch oft „dagegen“ bin, passte er umso besser. Im Moment stört mich am meisten die Diskussion über unsere geliebte Meinungsfreiheit. Ich kann nicht begreifen, warum Leute glauben, dass dieses, inzwischen seltene Privileg nicht an Bedingungen und bei Missbrauch an Konsequenzen gebunden ist. Wer als öffentlicher Mensch seine Redefreiheit nur dazu benutzt, sie anderen abzusprechen, ist antidemokratisch. Welches Management, welche Regierung kann sich solche Saboteure erlauben?!