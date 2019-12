Peter Handke in Stockholm: Nobelpreiswoche mit Getöse

Die Volten der Debatte

Eines hat die Akademie jedenfalls mit der Kür Handkes geschafft: Es redet niemand mehr über den #MeToo-Skandal, an dem die Akademie zuletzt fast vollständig zerbrochen ist. Viele Menschen am Balkan fühlen sich von der Wahl verletzt und beleidigt, auch manche Autorenkollegen Handkes haben die Entscheidung scharf und anhaltend kritisiert.

Es geht im Kern darum, dass außerliterarische Aussagen Handkes zum Balkankonflikt eine unhaltbare Schlagseite in Richtung der serbischen Position haben, dass Handke zwar später das Massaker von Srebenica verurteilte, aber lange Zeit darüber im Vagen blieb, und dass er u.a. am Grab von Slobodan Milosevic eine Rede hielt.

Die in all dem entstandenen Bilder - insbesondere das Foto am Grab - wirken auf die öffentliche Debatte schneller und nachhaltiger als die rumorenden, langen Atem in der Rezeption erfordernden Ausdifferenzierungen, die Handke in seinem Werk vorgenommen hat.

Die Nobelpreis-Akademie hat zuletzt sogar einen Verteidigungsbrief an Verleger über ihre Entscheidung ausgeschickt. Die Akademie glaube, dass "in einer offenen Gesellschaft Platz für unterschiedliche Meinungen über Autoren und ihr Werk" sein müsse, hieß es darin. "Wir streben einen respektvollen Austausch an, ungeachtet scharf auseinandergehender Ansichten in wichtigen Angelegenheiten."

Der Nobelpreisträger selbst hat keine Lust, darüber zu reden: Handke hat inzwischen mehrfach Journalisten für dementsprechende Fragen gerügt und die APA aus seinem Haus in Paris geworfen.