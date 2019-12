Literaturnobelpreis: Experten verlassen wegen Handke Komitee

Am Montag gaben zwei externe Experten des Nobelkomitees der Schwedischen Akademie bekannt, ihren Posten bereits nach nur knapp einem Jahr wieder zu räumen. Eine der beiden - Gun-Britt Sundström - begründet ihren Rückzug nun unter anderem auch mit der Wahl von Peter Handke zum Literaturnobelpreisträger 2019.

Sie sei zwar glücklich, an der Auswahl von Olga Tokarczuk als Preisträgerin 2018 beteiligt gewesen zu sein. Die Vergabe an Handke sei hingegen ein Grund ihres Austritts. „Die Wahl des Preisträgers 2019 hat sich nicht nur auf ein literarisches Oeuvre beschränkt, sondern wurde gleichermaßen innerhalb und außerhalb der Akademie als Position interpretiert, dass die Literatur über der Politik stünde“, so die Expertin gegenüber der Zeitung „Dagens Nyheter“. „Diese Haltung ist nicht die meine“, so Sundström.