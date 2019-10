In der Woche seit der Nobelpreisbekanntgabe hat jeder sein Stückchen Bitterkeit in der Debatte um Peter Handkes Serbien-Ausritte gefunden. Und wenn die Diskussion noch eine Woche so weitergeht, wird sie statt bitter giftig sein.

Die Abfolge war altbekannt, geradezu prototypisch auch für den Literaturnobelpreis: Auf Freude folgt Kritik. Und ja, vor drei Jahren haben wir heftig diskutiert, ob Bob Dylan die Auszeichnung verdient hat.