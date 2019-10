Nobelpreis an Handke: Die Reaktion der Schwedischen Akademie auf die Kritik

Die Schwedische Akademie hat auf die anhaltend scharfe Kritik an der Vergabe des Nobelpreises an Peter Handke reagiert. Sie sehe "keine Beweise dafür, dass Handke dem Blutvergießen Tribut zollte", hielten Vertreter der Akademie in der Zeitung Dagens Nyheter. Es sei "offensichtlich", dass die Akademie "nicht beabsichtigt, einen Verleugner von Kriegsverbrechen oder Völkermord zu belohnen", so der Ständige Sekretär Mats Malm und Akademie-Mitglied Eric M. Runesson. Handke habe zwar "unangemessene und unklare Aussagen in politischen Angelegenheiten gemacht", die Akademie werte aber "nichts davon als Angriff auf den Respekt vor dem gleichen Wert aller Menschen oder auf die Zivilgesellschaft", hieß es laut schwedischen Berichten und technologiegestützter Übersetzung.