Buchpreis-Sieger schimpft über Handke: „Auf der Seite der Mörder“

Er war 14, als Serben die Kontrolle über die Kleinstadt übernahmen und mit ethnischen Säuberungen begannen. Mit Mutter (Bosnierin) und Vater (Serbe) flüchtete er nach Deutschland.

In seinem Siegerbuch „Herkunft“, erschienen im Luchterhand Verlag, redet er über den Zufall, irgendwo geboren zu werden ... und was danach geschah. Alte Heimat, neue Heimat. Heimate. Der Schriftsteller sammelt Erinnerungen. Die Großmutter, die er nach dem Krieg besucht, verliert ihre Erinnerungen.

Seit Peter Handke als Nobelpreisträger feststeht, twitterte Stanišić, er sei „blöd wütend“ – denn offensichtlich sei uns Geschichte egal: Handke habe sich „exklusiv an die Seite der Mörder und Milošević-Freunde“ gestellt, „diejenigen, die gegen Milošević in Scharen auf die Straße gingen, hat er ignoriert“.

Saša Stanišić meint, „ernstzunehmende Künstler und Intellektuelle schütteln den Kopf“ über die Entscheidung in Schweden.

Außerdem sei der Kärntner ein schlechter Autor, dessen Texte „hinplätschern & hineiteln“.

In seiner Rede in Frankfurt Montagabend ging der 41-Jährige ebenfalls auf den Nobelpreisträger los: Ihn erschütterte, „dass so etwas prämiert wird.“

Der Deutsche Buchpreis für Tonio Schachinger und „Nicht wie ihr“ wäre auch nicht so falsch gewesen. Fußball verbindet immerhin.