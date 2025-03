Oscars: Eine unpolitische Gala, ein großer Abräumer und Demi Moore geht leer aus

Bester Film: "Anora"

Beste Regie: Sean Baker ("Anora")

Beste Hauptdarstellerin: Mikey Madison ("Anora")

Bester Hauptdarsteller: Adrien Brody ("Der Brutalist")

Beste Nebendarstellerin: Zoe Saldaña ("Emilia Pérez")

Bester Nebendarsteller: ieran Culkin ("A Real Pain")

Bester internationaler Film: "I'm Still Here" (Brasilien)

Bester Animationsfilm: "Flow"

Bestes Originaldrehbuch: "Anora"

Bestes adaptiertes Drehbuch: "Konklave"

Beste Kamera: "Der Brutalist"

Bester Schnitt: "Anora"

Bestes Kostümdesign: "Wicked"

Bestes Produktionsdesign: "Wicked"

Bestes Make-up und Haare: "The Substance"

Beste visuelle Effekte: "Dune: Part Two"

Bester Sound: "Dune: Part Two"

Beste Musik: "Der Brutalist"

Bester Song: "El Mal" (aus "Emilia Pérez")

Bester Dokumentarfilm: "No Other Land"

Bester Dokumentarkurzfilm: "The Only Girl In The Orchestra"

Bester animierter Kurzfilm: "In The Shadow Of The Cypress"

Bester Kurzfilm: "I'm Not A Robot"