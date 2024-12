Filmkritik zu "Wicked": Zauberinnen auf dem Weg nach Oz - mit Ariana Grande

Tatsächlich ist „Wicked“ erfolgsverwöhnt. Das Musical, das thematisch die Vorgeschichte zum legendären Musikfilm „Der Zauberer von Oz“ erzählt, debütierte 2003 am Broadway und spülte weltweit 3,5 Milliarden Dollar in die Theaterkassen. Seither wurde die Geschichte über die Freundschaft zweier Hexen, über Diskriminierung und Selbstermächtigung von über 65 Millionen Menschen gesehen.

„Wicked“ ist seit seinem Filmstart ein Musical der Superlative – vor allem an den Kinokassen. In den USA sorgte es für Rekordsummen und lieferte global mit bislang 455,5 Millionen Dollar – hinter „Vaiana 2“ und vor „Gladiator II“ – glänzende Einspielergebnisse.

In seiner (sehr) langen Kinoadaption, noch dazu in zwei Teilen – die Fortsetzung wird im November 2025 erwartet –, hat Regisseur Jon M. Chu („Crazy Rich“) ziemlich viel richtig gemacht. Es beginnt mit der inspirierten, stimmenstarken Hauptbesetzung: Pop-Sensation Ariana Grande spielt Glinda, die „gute Hexe des Nordens“ und allseits beliebte Blondine in rosa Tüll. Als ihre Gegenspielerin stellt sich Cynthia Erivo als Elphaba, „böse Hexe des Westens“, mit grünem Gesicht und schwarzem Spitzhut in die Ecke der Außenseiter. Im Original-„Oz“-Film sind die beiden in ewiger Feindschaft vereint.

„Wicked“ jedoch geht einen Schritt zurück und erzählt die Vorgeschichte der beiden jungen Frauen, die sich auf der Universität Glizz – vergleichbar mit Harry Potters Internat Hogwarts – kennenlernen. Glinda liegen alle und alles zu Füßen. Sie ist die beliebteste Schülerin und erinnert in ihrer freundlichen Herablassung ein wenig an Alicia Silverstone in „Clueless“. Leider erweist sie sich als talentloser Zauberlehrling, gibt aber die Hoffnung auf magische Erweckung nicht auf.