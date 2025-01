Filmkritik zu "A Real Pain": Neurotiker und Nervensäge

Der Schauspieler Jesse Eisenberg macht sich in seinem zweiten, herausragenden Film als Regisseur das weite Schmerzspektrum dieses Wortspiels zunutze. Mit dem Fingerspitzengefühl eines Herzchirurgen navigiert er seinen Roadtrip in die jüdische Vergangenheit durch den Grenzbereich von Tragik und Komödie, ohne jemals die Balance zu verlieren. Mit unglaublicher Leichtigkeit changiert er zwischen super-witzigen Dialogen und echter Trauer, Kifferkomik und Depression, Klamauk und Abgrund.

Jesse Eisenberg (li.) und Kieran Culkin in "A Real Pain"

Jesse Eisenberg spielt einen New Yorker Neurotiker namens David, der mit seinem Cousin Benji (Culkin) eine Reise nach Polen antritt, wo ihre jüdische Großmutter – eine Holocaust-Überlebende – bis zu ihrer Vertreibung lebte. Gemeinsam treten sie eine Kulturerbe-Tour an, auf der sie mit anderen Touristen die Reste jüdischen Lebens in Lublin suchen und schließlich das Konzentrationslager Majdanek besuchen.