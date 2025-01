"Emilia Pérez"-Star Gascón wegen islamfeindlichen Tweets unter Beschuss

Das genresprengende Musical "Emilia Pérez" des französischen Regisseurs Jacques Audiard geht als Favorit in die 97. Oscar-Verleihung am 2. März. Der bereits bei den Golden Globes erfolgreiche Streifen bringt es auf 13 Nominierungen, gab die Academy am Donnerstag bekannt.

Der fast vollständig auf Spanisch gedrehte Musical-Thriller erzählt die Geschichte eines mexikanischen Drogenbarons, der ein neues Leben als Frau beginnen will. In der Hauptrolle zu sehen ist die spanische Trans-Schauspielerin Karla Sofía Gascón .

Die Beiträge, von denen viele am Donnerstag gelöscht wurden, nachdem sie von der Journalistin Sarah Hagi angeprangert worden waren, wurden größtenteils zwischen 2020 und 2021 gepostet.

Karla Sofía Gascón teilte Anti-Islam-Beiträge

Ein Beispiel vom 22. November 2020 [Anm. aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt]: "Es tut mir leid, ist das nur mein Eindruck oder ist es so. Gibt es mehr Muslime in Spanien? Jedes Mal, wenn ich meine Tochter von der Schule abhole, treffen mich mehr Frauen mit bedeckten Haaren und bis zu den Absätzen reichenden Röcken. Nächstes Jahr müssen wir statt Englisch Arabisch unterrichten.

"In einem weiteren Beitrag vom 2. September 2020, dem ein Foto einer muslimischen Familie in einem Restaurant beigefügt ist, darunter eine Frau in einer Burka, heißt es: "Der Islam ist wunderbar, ohne jeglichen Machismo. Frauen werden respektiert, und wenn sie so respektiert werden, bleibt ein kleines quadratisches Loch im Gesicht zurück, damit ihre Augen und ihr Mund sichtbar sind, aber nur, wenn sie sich benimmt. Obwohl sie sich zu ihrem eigenen Vergnügen so kleiden. Wie zutiefst widerlich gegenüber der Menschheit."