Jetzt spricht der Assistent von Diddy: Zum Sex gezwungen als Treue-Test

Der Skandal rund um und die Vorwürfe gegen den Rapper Sean "Diddy" Combs nehmen kein Ende. In der aktuellen Episode der Dokuserie "The Fall of Diddy" sprach nun das erste Mal Combs' ehemaliger Assistent Phil Pines aus und berichtet über seine Zeit mit dem Musikmogul.

Pines erzählt weiter, dass er von seinem Chef ein Kondom in die Hand gedrückt bekommen und von ihm zu einem Mädchen geschoben wurde, das auf der Couch lag. Es handelte sich dabei um einen Gast. Zuvor habe er von Combs eine Schultermassage erhalten, so "wie ein Trainer einem Spieler geben würde."

Daraufhin sei Pines vor Schreck erstarrt. "Ich wusste nicht, was ich tun sollte", beschreibt er seine damaligen Gedanken im Interview. "In dem Moment fragte ich mich, ob ihm das hier Spaß machen würde. Es fühlte sich so an. Ist das ein Test zur Unterhaltung, weiß er, was er tut? Ist er schon so durchgedreht?"

Über die Frau auf der Couch sagt Pines: "Sie gab mir ihr Einverständnis, nickte mit dem Kopf. Ich hatte ein bisschen Sex mit ihr und bin dann wieder weggelaufen, als ich [Combs] nicht mehr sah." Doch wieso habe er überhaupt zugestimmt, mit der Frau zu schlafen, will die Journalistin wissen. Aus Angst, antwortet er. "Ich habe gesehen, wie wütend er schon bei der einfachsten Sache werden konnte. Ich dachte mir, wenn ich das nicht tue, weiß ich nicht, was passieren wird."