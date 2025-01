Während Sean Combs, auch bekannt als P. Diddy, im Gefängnis sitzt, steht die Veröffentlichung mehrerer Dokus über ihn kurz bevor. Besonders viel Aufmerksamkeit erregt die vierteilige Dokuserie "The Fall of Diddy". Sie soll zahlreiche Vorwürfe gegen den Rapper beleuchten und Kläger, Mitarbeiter und ehemalige Freunde zu Wort kommen lassen.

Laut dem Branchenmagazin Variety wurden mehr als 30 Interviews mit Betroffenen, früheren Freunden und Mitarbeitern geführt. Die Produzenten versprechen bereits im Vorfeld bisher " ungehörte Berichte von Opfern und Insidern". In dem Trailer zur Serie ist eine Frau zu hören, die sagt: "Ich war 18 Jahre lang still (...) Die Wahrheit wird ihren Weg finden, auch im Dunkeln."

Zu den Interviewten gehört Thalia Graves , die Combs beschuldigt, sie 2001 vergewaltigt zu haben. Sie reichte 2024 Klage ein und erklärt in der Serie: "Ich habe immer gedacht, dass ich das einzige Opfer sei." Neben Graves kommen auch weitere bekannte Persönlichkeiten zu Wort, darunter der Musikproduzent Rodney "Lil Rod" Jones und Danyel Smith, die ehemalige Chefredakteurin des Magazins "Vibe". Laut dem Sender kommen in der Serie auch neue Personen zu Wort , die bislang noch nicht über ihre Erfahrungen mit Combs berichtet hatten.

Die ersten beiden Episoden von "The Fall of Diddy" sind in Deutschland und Österreich ab Dienstag, den 28. Jänner , beim Streamingdienst discovery+ verfügbar. Die Episoden drei und vier folgen am Mittwoch, den 29. Jänner.

"Diddy: The Making of a Bad Boy"

Neben "The Fall of Diddy" erscheint bereits am 14. Jänner die Dokumentation "Diddy: The Making of a Bad Boy" auf dem US-Streamingdienst Peacock. Diese Produktion wirft einen Blick auf Sean Combs' Leben und Karriere vor seinem Aufstieg zu Ruhm, als er noch als Puff Daddy bekannt war. Im Trailer wird die Dokumentation als ein "rauer, exklusiver Blick auf Sean Combs" beschrieben.