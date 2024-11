Vorwurf von Elon Musk: Wusste Jennifer Lopez über Diddy Bescheid?

"Wie viele Leute hat sie damals vor Diddy gewarnt?"

Elon Musk war zu Gast beim erfolgreichen Podcast "The Joe Rogan Experience". Thema war natürlich auch Donald Trump: Musk ist einer der größten Unterstützer des Republikaners und zählt zu den engsten Vertrauten des zukünftigen US-Präsidenten. Lopez hingegen sprach sich von Beginn an für Trumps Konkurrentin Kamala Harris aus und kritisierte offen Trump.

Musk, der selten ein Blatt vor den Mund nimmt, ist davon wenig begeistert. Im Interview mit Joe Rogan holt er zum Gegenschlag aus, spricht die Causa Sean "Diddy" Combs an und unterstellt Lopez, in der Sache nicht unschuldig zu sein: "J.Lo war seine Freundin. Und man tut jetzt so, als sei sie geeignet, vor Trump zu warnen. Wie viele Leute hat sie damals vor Diddy gewarnt? Oh, null, okay!" Nachsatz: "Vielleicht sollten wir ihr nicht trauen."