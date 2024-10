Insider über Sean "Diddy" Combs: "Jeder hatte Angst vor ihm"

Erst am 6. Oktober veröffentliche seine Mutter im Namen der gesamten Familie ein Statement, in dem sie mit leidenschaftlichen Worten die Unschuld ihres Sohnes beteuert. Doch ein neues Interview scheint, zumindest zwischen den Zeilen, genau das Gegenteil zu behaupten und belastet Sean "Diddy" Combs erneut schwer.

"Jeder hatte Angst" vor Combs

Das in der Regel gut informierte People-Magazin zitiert "eine Quelle", die unumwunden betont, welch große Macht Combs auf die Entertainment-Industrie ausübt – egal, ob er im Gefängnis sitzt oder nicht.

"Er ist so mächtig. Jeder hatte Angst, ihm in die Quere zu kommen", so der Insider (der vielleicht sogar aus Combs' Umfeld stammt?). "Auch wenn er jetzt hinter Gittern sitzt, ist er immer noch so mächtig. Das wussten wir alle schon damals." Und weiter: "Jeder hat es immer als kreatives Genie bezeichnet, wenn es um seine Besessenheit, Dinge zu kontrollieren, ging."