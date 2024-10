Sean "Diddy" Combs: Nun meldet sich auch seine Mutter zu Wort

In den letzten Wochen kam Sean "Diddy" Combs aus den Negativ-Schlagzeilen nicht heraus, die Anklagen gegen ihn häufen sich, immer mehr alte Videos und Interviews kommen wieder an die Oberfläche.

Am 6. Oktober veröffentlichte Janice Small Combs via ihrer Anwältin ein Statement im Namen ihrer Familie. Dieses wurde in zahlreichen US-Medien veröffentlicht. Sie bezeichnet die Vorwürfe und die Berichterstattung gegen und über ihren Sohn als "öffentliche Lynchjustiz". Er sei nicht "das Monster, als das sie ihn dargestellt haben."

"Meinem geliebten Sohn wird die Würde genommen"

Dabei zu sehen zu müssen, wie der eigene Sohn "öffentlich gelyncht wird, bevor er die Möglichkeit hatte, seine Unschuld zu beweisen, ist ein Schmerz, der zu unerträglich ist, um ihn in Worte zu fassen." Sean Combs habe es verdient, heißt es weiter, "vor Gericht zu stehen, endlich seine Seite darzulegen und seine Unschuld zu beweisen" – wie jeder andere Mensch auch.

Die "Lügen, die man ihm an den Kopf wirft", würden von Menschen kommen, "die einen finanziellen Vorteil wollen, und nicht Gerechtigkeit", ist Janice Combs überzeugt. "Falsche Anschuldigungen wegen sexueller Nötigung verhindern, dass wahre Opfer sexueller Gewalt die Gerechtigkeit bekommen, die ihnen zusteht." Die Familie leide sehr unter den aktuellen Vorkommnissen. "Das Schlimmste an dieser Tortur ist, mit anzusehen, wie meinem geliebten Sohn seine Würde genommen wird, nicht für das, was er getan hat, sondern für das, was die Leute über ihn glauben wollen."

Weiter heißt es im Statement: "Vielen Menschen, die zu Unrecht verurteilt und später freigesprochen wurden, wurde die Freiheit genommen, nicht weil sie der ihnen vorgeworfenen Verbrechen schuldig waren, sondern weil sie nicht dem Bild dessen entsprachen, was diese Gesellschaft als 'guten Menschen' betrachtet."