Combs versteigert Gesellschaft mit ihm

Aber von Anfang an: Der Clip stammt von einer Benefizgala aus dem Jahr 2006, die von keinem geringeren als David Beckham moderiert wurde. Viele (vor allem) britische Prominente und Steinreiche waren zu Gast, auch Beckhams Gattin Victoria ist mehrmals im Video zu sehen.

An einer Stelle des Videos betritt Combs – sichtlich zur Überraschung von Beckham – die Bühne und betonte, er sei an diesem Abend in "Geberlaune", weshalb er auch selbst etwas versteigern wolle. Den neugierigen Gästen bot er daraufhin selbstgefällig drei Möglichkeiten an und jener (oder jene), der am meisten Geld bietet, könne sich eine davon aussuchen.

Konkret bot Combs ein Wochenende in seinem Haus in den Hamptons, eine Studiosession mit ihm oder einen gemeinsamen Samstagabend in New York zum Ersteigern an. Zur dritten Option sagte er: "Ich ich verspreche dir, dein Arsch wird am Mittwoch aufwachen und neben mir liegen." Eine Aussage, die unter dem Licht der aktuellen Klagen gegen Combs alles andere als gut gealtert ist.