"Maßgeschneidertes Meisterwerk": Die neue 80-Millionen-Villa der Beckhams

Das britische Power-Paar David und Victoria Beckham gönnen sich ein neues Haus. Berichten zufolge, haben die beiden vor, sage und schreibe 80 Millionen Dollar (knapp 73 Mio. Euro) für eine Mega-Villa in Miami mit Blick auf die Biscayne Bay auszugeben.

Derzeit sollen die Beckhams in Verhandlungen vertieft sein, um sich das Anwesen zu sichern - laut Daily Mail, um in der Nähe von Davids Team Inter Miami zu bleiben.

Die Villa befindet sich direkt am Wasser. Inklusive Steg und Bootsanlegestelle.

Zudem verfügt das Haus über eine Rooftop-Bar in Form einer begrünten Lounge auf dem Dach, von dem aus man bei einem Cocktail den Sonnenuntergang genießen kann. Großzügige Glasfronten ermöglichen zudem auch aus dem Innenbereich des Hauses einen herrlichen Blick ins Freie.

Entwickler Niklas de la Motte engagierte für den Auftrag den berühmten Bauunternehmer Bart Reines, so der Miami Herald. Dora Puig von Luxe Living Realty ist die zuständige Maklerin, die das Haus als "maßgeschneidertes modernes Meisterwerk" bezeichnet.

Was die britischen Eltern von vier Kindern mit der Immobilie weiter vorhaben, ist unklar. Sie besitzen bereits ein luxuriöses Anwesen in der Innenstadt von Miami. Im Jahr 2020 kauften sie für fast 20 Millionen US-Dollar eine Eigentumswohnung im von Zaha Hadid entworfenen One Thousand Museum. Das Paar wird dort oft beim Training im luxuriösen Fitnessstudio gesehen.