Die vielen Male, bei denen David Beckham seine Frau Victoria öffentlich bloßstellte

David Beckham macht sich gerne über Victoria lustig

So ärgerte sich David Beckham etwa vergangenes Jahr ganz offiziell in einer Instagram-Story über seine Gattin. Er veröffentlichte ein Foto, auf dem er im gemeinsamen Schlafzimmerbett liegt und genervt in die Kamera schaut. Neben ihm liegt Victoria Beckham, vertieft in ein Buch, an dem ein grell leuchtendes Leselicht befestigt ist. "So, meine Frau hat eine neue Leselampe von Amazon für ihr Buch", schrieb David Beckham zynisch. "Damit das klar ist, es sind keine anderen Lampen im Raum an", stichelte er gegen die Schlafzimmer-Angewohnheit seiner Frau.

