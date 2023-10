Am Set von "Aquaman 2" gemobbt? Amber Heard erhebt Vorwürfe gegen Jason Momoa

Elon Musk soll gedroht haben, "das Haus niederzubrennen"

An anderer Stelle im Bericht behauptet aber eine Quelle mit Kenntnissen über das vermeintliche Drama hinter den Kulissen, dass die 37-jährige Heard in Gefahr gewesen sei, aus dem Film entlassen zu werden – bis ihr damaliger Freund Elon Musk angeblich einen vernichtenden Brief an Warner Bros. geschrieben haben soll. Einer seiner Anwälte soll in dem Brief an Warner Bros. damit gedroht haben, "das Haus niederzubrennen", sollte Heard aus dem Blockbuster gefeuert würde.

Laut Variety soll das Hollywood-Studio daraufhin nachgegeben haben. Heard und Musk waren von 2016 bis 2018 im Rahmen einer On-Off-Beziehung miteinander liiert.

Amber Heard: Habe "wirklich hart dafür gekämpft, um in dem Film zu bleiben"

Im Rahmen des Prozesses gegen Depp behauptete Heard im vergangenen Jahr, dass ihre Rolle in "Aquaman and the Lost Kingdom" abgespeckt wurde. Sie habe "wirklich hart dafür gekämpft, um in dem Film zu bleiben", sagte Heard während des Prozesses gegen Depp, wie damals unter anderem The Hollywood Reporter berichtete. Die Verantwortlichen hätten sie angeblich nicht mehr im Film haben wollen und nur noch eine "sehr abgespeckte" Fassung mit ihr gedreht. Sie habe neue Drehbuch-Fassungen bekommen, in denen etwa Action-Szenen gefehlt haben sollen. "Eine Menge" sei entfernt worden.

Behauptungen, die von "Aquaman"-Regisseur James Wan später demtiert wurden.