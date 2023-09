Elon Musk teilt intimes Foto von Ex Amber Heard beim Rollenspiel

Elon Musk plauderte aus, dass sich seine Ex-Freundin Amber Heard im Rahmen eines Rollenspiels früher als Videospielfigur Mercy aus dem Videospiel "Overwatch" verkleidet hat. Nachdem eine neue Biografie über Tesla-Chef veröffentlicht wurde, teilte Musk ein privates Foto, das sich auf ein bestimmtes Detail aus dem Buch bezieht, und das auf Twitter viral gegangen ist: seine Ex-Freundin Amber Heard im Cosplay-Kostüm.

Musk plaudert intimes Detail über Amber Heard aus

In dem Buch über Elon Musk beschreibt Autor Walter Isaacson die Beziehung des Unternehmers zu Schauspielerin Amber Heard. Nachdem der SpaceX-Gründer Heard gesagt hatte, dass sie ihn an eine Figur aus dem Videospiel "Overwatch" erinnere, gab diese offenbar ein Kostüm der Figur namens Mercy in Auftrag - und zog dieses für Musk an. "Ich schätze, man könnte mich als Geek bezeichnen, aber auch als heißes Mädchen", wird Heard laut People in dem neuen Buch über Musk zitiert.

