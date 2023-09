Grimes: Elon Musk schickte Fotos von mir beim Kaiserschnitt an Freunde

Tech-Milliardär Elon Musk hat in seiner Biografie beschrieben, wie sein Vater in der Erziehung auf Härte setzte. So wurde in einem vom Magazin Stern vorab veröffentlichten Auszug eine Episode erwähnt, in der Musk von von anderen Burschen schwer verprügelt worden und deswegen ins Krankenhaus gekommen sei. Er habe danach "wie eine geschwollene Kugel aus rohem Fleisch" ausgesehen, erinnert sich Musks Bruder Kimbal in dem Buch. Sein Vater Errol habe sich jedoch auf die Seite des Hauptangreifers gestellt, weil dieser kürzlich seinen Vater verloren habe.

Kein Verständnis für Empörung

Auch Elon Musk selbst wird immer wieder mangelnde Empathie bescheinigt - so auch von seiner erste Frau Justine Wilson. Als seine neue Partnerin Grimes Jahre später seinen Sohn X (voller Name: X Æ A-XII) zur Welt brachte, machte Musk während des Kaiserschnitts ein Foto und schickte es an Freunde und Verwandte. "Er hatte nicht die geringste Ahnung, warum ich mich darüber aufregte", sagte die kanadische Musikerin Biograf Walter Isaacson und führte Musks Verhalten auf das Asperger-Syndrom zurück.