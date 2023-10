12-Millionen-Landhaus der Beckhams: Wenn allein das Sofa ein Vermögen kostet

Inzwischen gilt das Herrenhaus als favorisierter Rückzugsort des Promi-Paares, den die Beckhams vor allem am Wochenende als Refugium nutzen. An Luxus mangelt es ihnen hier nicht.

Das Ehepaar Beckham unterzog das Anwesen einer Rundumerneuerung. Nun verfügt es unter anderem über einen eigenen Fußballplatz, eine Sauna, einen Fitnessraum, einen Swimmingpool und ein Tauchbecken. Ein knapp 60.000 Euro teures Safarizelt befindet sich ebenfalls auf dem Grundstück der Beckhams im "Herzen Englands". Der Daily Mail zufolge nutzen der ehemalige Profifußballer und die Modemacherin das Zelt für Unterhaltungszwecke.

Allein das Sofa kostet ein Vermögen

Viele der in der neuen Dokumentation gedrehten Szenen zeigen das ehemalige Spice Girl und den Ex-Kicker in ihrem rustikalen Wohnzimmer. In einer Einstellung ist Victoria Beckham etwa auf einem riesigen grünen Samtsofa im Chesterfield-Stil zu sehen, das schätzungsweise etwa 10.000 Pfund (ca. 11.500 Euro) kostet.