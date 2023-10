Charles' Cousin packt aus: Meghan "durchgeknallt" und Charles' nicht Harrys Vater?

Diana wurde nachgesagt, mit dem ehemaligen Offizier während ihrer Ehe mit Charles eine heimliche Affäre gehabt zu haben. Hewitt selbst hatte die immer wieder kursierenden Gerüchte, er sei in Wahrheit Harrys Vater, aber einmal entschieden dementiert. In einem Interview in der australischen Show "Seven's Sunday Night" wies er die Spekulationen von sich: "Nein, ich bin es nicht" Wieso er glaubt, dass dieses Gerücht nach wie vor im Umlauf ist? "So eine Story verkauft sich eben gut", sagte Hewitt trocken.