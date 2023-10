Wie Prinz William verhinderte, dass Kate aus Königshaus aussteigt

Seit 2011 sind Prinz William und Prinzessin Catherine, die einander bereits auf der Uni kennen und lieben gelernt haben, mittlerweile glücklich verheiratet. Das zukünftige Königspaar hat drei gemeinsame Kinder. Es gab jedoch eine Phase in ihrer Beziehung gegeben haben, in der William befürchtete, die bürgerliche Kate Middleton könnte den Wunsch verspüren, auf ein Leben als Royal an seiner Seite zu verzichten.

Leben als Royal: William gab Kate lange Bedenkzeit

Die Romanze zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales verlief nicht immer reibungslos. Die beiden kamen als Studenten an der St. Andrews University in Schottland zusammen. Einige Jahre nach ihrem Abschluss schockierten sie die Welt, als bekannt wurde, dass sich das vielversprechende Liebespaar getrennt hat.

