Prinz Harry überreichte Kate auf ihrer Hochzeit ein gewagtes Geschenk

Die Dauer ihrer Küsse vor laufender Kamera, Blitzlichtgewitter ohne Ende: Wenn Europas Königskinder vor den Traualtar treten, interessiert jedes Detail. Zwei Milliarden Menschen weltweit verfolgten am 29. April 2011 die Trauung von Prinz William und Prinzessin Kate am Bildschirm. Beim Empfang hatten die beiden aufgetrumpft: Am Nachmittag prosteten sie 650 und am Abend 300 Gästen mit Champagner zu.