Insider packt aus: Warum Combs aufhörte, William und Harry zu Partys einzuladen

Prinz William und Prinz Harry waren in jungen Jahren keine Kinder von Traurigkeit. In den Nullerjahren machten sie zusammen mit Kate Middleton , deren Schwester Pippa und den Prinzessinnen Eugenie und Beatrice die Londoner Nachtclubs unsicher. Immer wieder wurde die royale Brigade sichtlich angeheitert nach durchzechten Nächten auf den Rücksitzen ihrer Autos geknipst.

Die beiden seien "in viele Schwierigkeiten" geraten, wie Combs es beschrieb, also dachte sich der Rapper: "Wieso hängt ihr nicht bei mir ab?" Die Brüder sagten damals aber offenbar ab - weswegen sie "nicht mehr auf der [Gäste-]Liste" stehen, betonte Combs im Interview. Wie alt William und Harry bei Combs' Party-Einladung waren, ist nicht bekannt.

"Offensichtlich sorgten beide Prinzen in ihrer Jugend mit ihren Partylöwen-Possen in Nachtclubs in und um London für reichlich Schlagzeilen", fügte der Journalist hinzu.

Laut einem königlichen Experten habe Sean "Diddy" Combs erst "aufgehört, Prinz William und Prinz Harry zu seinen inzwischen berüchtigten Partys einzuladen", als die Brüder langsam sesshaft wurden bzw. anfingen, ihre royalen Pflichten ernster zu nehmen. "The King"-Autor Christopher Andersen sagte gegenüber Fox News Digital: "Diddy hat sowohl William als auch Harry eingeladen, als die Brüder, wie er es ausdrückte, 'junge Kerle waren, die selbst in Schwierigkeiten gerieten.'"

Schwere Vorwürfe

Combs war Mitte September in New York festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden unter anderem Menschenhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Frauen sexuell missbraucht und mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an drogengeschwängerten Sex-Partys genötigt zu haben. Combs plädierte auf nicht schuldig.

Zudem gibt es mehrere Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. 120 mutmaßliche Opfer wollen gegen Rapper Sean "Diddy" Combs wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Ausbeutung Klage einreichen. Darunter seien 25 Minderjährige, die zivilrechtlich gegen ihn vorgehen wollten, sagte Anwalt Tony Buzbee am Dienstag (Ortszeit) in Houston. "Das größte Geheimnis der Unterhaltungsindustrie, das eigentlich kein Geheimnis war, wurde endlich offengelegt", so Buzbee. "Die Mauer des Schweigens ist gebrochen, und die Opfer treten hervor."

Die Vorwürfe gegen Combs waren erstmals aufgekommen, nachdem seine Ex-Freundin, die Sängerin Casandra "Cassie" Ventura, den Musiker im vergangenen Jahr wegen jahrelanger Misshandlungen sowie Vergewaltigung verklagt hatte. Kurz darauf einigten sich beide auf einen Vergleich. Seither haben mehrere weitere Frauen Combs wegen sexueller Gewalt verklagt. Im März durchsuchten bewaffnete Polizisten seine Villen in Miami und Los Angeles.