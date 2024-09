Unter anderem sei auch die Rapperin Lil' Kim sowie die Sängerinnen Mary J. Blidge und Faith Evans öfter zu Gast gewesen. "Sie wussten über den Sch****, weißt du, was ich meine?", so Usher betont lässig im Interview. Sein eigenes Kind würde er aber "auf keinen Fall" dorthin schicken, betont er.

Ein Interview aus dem Jahr 2016, das Usher dem US-Radiomoderator Howard Stern gab und in dem er über seine Zeit bei Combs erzählt, sorgt nun wieder für Gesprächsstoff. Es habe viele Partys gegeben und er habe einen guten Einblick in "den Lifestyle" bekommen, hätte "einige Dinge" gesehen. Usher gibt aber auch zu, dass er gar nicht alles verstanden hätte, was er damals zu sehen bekam.

Sean Combs nahm Usher (45) zu Beginn seiner Karriere, damals ebenso minderjährig, unter seine Fittiche und produzierte einige der Songs seines zweiten Albums. Combs gilt als Ushers Mentor, mit 13 Jahren wohnte Usher ein Jahr bei Combs in New York.

Was der Schauspieler aber verriet, waren Details über seine Freundschaft zu Combs. Diese begann, als Kutcher den Rapper unbedingt in seiner damaligen MTV-Show "Punk'd" (eine Art Versteckte-Kamera-Show, die von 2003 bis 2007 lief) als Gast haben wollte. "Unsere Beziehung ist wirklich bizarr", so Kutcher.. Es fing bei 'Punk’d' an, weil er sagte: 'Yo, du kannst mich nicht reinlegen!' (...) Damit begann unser Gespräch. Wir wurden schnell Freunde und hingen einfach nur zusammen ab und schauten gemeinsam Fußball."

"Ich kann vieles nicht sagen", antwortete der 46-jährige Kutcher bei seinem Auftritt in der Show "Hot Ones" auf die Frage, was er über Combs' legendäre (und berüchtigte) Partys erzählen könne. Danach hält Kutcher inne. "Das kann ich auch nicht sagen. … (...) Diddy-Partygeschichten, Mann, das ist eine seltsame Erinnerung."

Auch ein aus der Versenkung aufgetauchtes Video von Ashton Kutcher ("Two and a Half Men") sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Furore.

Am Ende sei der Musikmogul sehr verärgert gewesen, erinnert sich Kutcher. Daraufhin habe Combs begonnen, für den New York Marathon zu trainieren. "Er kann einfach nicht verlieren."

Kutcher, der mit Schauspielerin Mila Kunis verheiratet ist, erzählte zudem davon, als Combs mit ihm eine Runde joggen ging. Nach der Hälfte der Strecke gelang Combs ans Ende seiner Kondition, aber weil die beiden von Paparazzi beobachtet wurden, wollte er vor dessen Kameras keinesfalls als Schwächling oder Verlierer dastehen. Also forderte Kutcher auf, unauffällig langsamer zu werden, um Combs' zu Ende gehende Kräfte zu vertuschen. "Er sagte: 'Ich möchte nicht so aussehen, als ob ich das Ding nicht zu Ende bringen könnte.' Er war am Durchdrehen."

Wollte Eminem uns warnen?

Fans des Erfolgs-Rappers Eminem sind unterdessen überzeugt davon, dass dieser vor der Gefahr, die von Combs ausgeht, warnen wollte, wenn auch nur im Rahmen einer verstecken Botschaft.

Auf dem Song "Fuel" seines aktuellen Albums "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", das nur wenige Monate vor Combs' Verhaftung veröffentlicht wurde, rappt Eminem: "I'm like an R-A-P-E-R / Got so many S-As, S-As". Letzteres bezieht sich auf eine umgangssprachliche spanische Bezeichnung für Freunde ("Ese"), aber auch sexuelle Übergriffe ("sexual assault").

Und weiter: "Wait, he didn't just spell the word 'rapper' and leave out a P, did he?", auf Deutsch: "Warte, er hat nicht einfach das Wort 'Rapper' buchstabiert und ein P weggelassen, oder?" Für Fans eine Referenz auf Combs' Spitznamen "P. Diddy".

Was wie eine Verschwörungstheorie klingt, könnte tatsächlich wahr sein: Immerhin ist Eminem für seine persönlichen Texte, aber auch seine Angriffe auf andere Prominente bekannt. In seinem früheren Song "Killshot" macht Eminem Combs zudem für den Auftragsmord am legendären Rapper Notorious B.I.G. im Jahr 1997 verantwortlich.