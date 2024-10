Enthüllt: Ashton Kutchers größte Angst bei Sean-Diddy-Combs-Skandal

Combs plädierte auf "nicht schuldig". Im Falle eines Schuldspruchs in einigen oder allen Punkten droht ihm lebenslange Haft. Seine Anwälte scheiterten mit ihrem Antrag, Combs gegen Zahlung einer Millionen-Kaution aus dem Metropolitan Detention Center in Brooklyn herauszuholen.

In sozialen Netzwerken wird indes spekuliert, welche Promis von Combs' Machenschaften Bescheid wussten. So steht unter anderem Ashton Kutcher , der eine jahrelange Verbindung zu Combs pflegte, unter Verdacht, möglicherweise im Bilde gewesen zu sein, aber geschwiegen zu haben.

So sorgte unter anderem ein altes Video von dem "Two and a Half Men"-Star auf Social Media für Spekulationen. "Ich kann vieles nicht sagen", sagte Kutcher bei seinem Auftritt in der Show "Hot Ones" auf die Frage, was er über Combs' berüchtigte Partys erzählen könne. Danach hält Kutcher inne. "Das kann ich auch nicht sagen. Diddy-Partygeschichten, Mann, das ist eine seltsame Erinnerung."