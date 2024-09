Ashton Kutcher und Mila Kunis: Was ist dran an den Trennungsgerüchten?

Kursierende Gerüchte um eine Trennung des Hollywood-Paars Ashton Kutcher und Mila Kunis seien "absolut lächerlich und falsch", zitiert das US-Promimagazin People einen namentlich nicht genannten Insider. Grund für das vermeintliche Liebes-Aus soll Kutchers frühere Freundschaft mit Sean "Diddy" Combs, gegen den Vorwürfe um sexuelle Gewalt, Menschenhandel und organisierte Kriminalität erhoben wurden, sein.

"Ashton hat mit all dem nichts zu tun. Er gehört nicht in dieses Gespräch über Diddy. Ashton hat Diddy nur bei einer Handvoll gesellschaftlicher Veranstaltungen und geschäftlicher Termine gesehen, die alle von den Medien dokumentiert wurden", so eine weitere Quelle von People.

Vorwürfe um sexuelle Gewalt Gegen Combs ("Bad Boy for Life", "I'll Be Missing You") liegen mehrere Zivilklagen wegen Vergewaltigung und Missbrauch vor. Vorige Woche war er in New York festgenommen worden. Die Anklage der Bundesanwälte wirft dem Rapper vor, über Jahrzehnte Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Der Rapper plädierte auf "nicht schuldig". Er befindet sich in Untersuchungshaft. Diese Woche kam eine weitere Zivilklage hinzu. Die Vorwürfe drehen sich unter anderem um Vergewaltigung, erzwungenen Oralsex und die Erstellung von Videoaufnahmen, die später von Combs veröffentlicht und als Pornografie verkauft worden seien. Die Klägerin beschrieb am Dienstag unter Tränen den angeblichen Vorfall aus dem Jahr 2001, bei dem sie von Combs und einem Mitarbeiter brutal missbraucht worden sei.

Trennungsgerüchte sind Kunis und Kutcher nicht neu Bereits im Jahr 2019 haben sich Kutcher und Kunis über den Bericht einer Zeitung lustig gemacht, wonach die beiden sich getrennt hätten. In einem Video, das Kutcher auf Instagram veröffentlichte, spricht das Schauspielerpaar über die Schlagzeile "Es ist aus". Kunis hält ihr Smartphone mit dem Titelbild dabei immer wieder in die Kamera. "Es ist aus zwischen uns? Oh, mein Gott. Was machen wir jetzt?", fragt Kutcher seine Ehefrau ironisch. Die sagt daraufhin, sie habe sich von ihm erdrückt gefühlt und nehme die gemeinsamen Kinder mit. Kutcher schrieb zu dem Video, das Magazin solle viel Spaß beim Verkauf der aktuellen Ausgabe haben. "Nächste Woche bekommt meine Frau vielleicht Zwillinge. Zum dritten Mal. Wer zählt schon so genau?"

Kutcher hatte seiner Frau vor zweieinhalb Jahren auf dem Digital-Festival OMR in Hamburg auch eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Gefragt nach seiner größten Inspiration antwortete er: "Meine größte Investition, die ich je gemacht habe, ist die in die Ehe mit meiner Frau. Sie ist unglaublich, sie hält mich am Boden, sie inspiriert mich", sagte er damals. Einen einzigen besten Freund zu haben, sei besser als hundert gute Freunde. "Und sie ist mein bester Freund." Kutcher war damals auf der OMR, um über seine Investments in Unternehmen zu sprechen. Das Promi-Paar ist seit 2015 verheiratet und hat zwei Kinder.