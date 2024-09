Aktuell ist der deutsche Sänger in der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen. Doch seine Einnahmequellen sind vielfältig.

Obwohl - oder gerade weil er polarisiert - gehört Pietro Lombardi mittlerweile zu den Fixsternen am deutschen Musikhimmel. Aktuell ist er als einer der Juroren an der Seite seines Mentors Dieter Bohlen in den neuen Folgen der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen. Doch wie reich ist Lombardi eigentlich?

So groß ist Pietro Lombardis Vermögen Glaubt man dem Vermögen Magazin, ist der 32-Jährige stolze fünf Millionen Euro schwer. 2024 soll er 2,5 Millionen Euro verdient haben – was verwundert, denn Lombardi veröffentlichte sein letztes Album ("Lombardi") bereits 2020. Doch Pietro Lombardi ist nicht nur als Sänger, sondern auch in anderen Entertainment-Bereichen tätig. "Laut eigenen Aussagen verdient Pietro in einem 'guten' Monat bis zu einer Million Euro", schreibt das Vermögen Magazin.

Erfolgreiches Werbe- und TV-Gesicht Lombardi verdient einen Großteil seines Geldes als Influencer. Auf Instagram folgen ihm zwei Millionen Fans, für Werbedeals wird Lombardi deshalb finanziell fürstlich entlohnt. Auch für große Marken wie Saturn oder die App "Coin Master" warb Lombardi bereits. Zudem brachte er eine eigene Eismarke (Geschmacksrichtung "Lemon Pie") sowie eine Modelinie ("Fano Fashion") auf den Markt. Zudem tritt Lombardi regelmäßig in verschiedensten TV-Shows auf, wie beispielsweise "Global Gladiators" (ProSieben), "Grill den Henssler" (VOX) oder "Schlag den Star" (ProSieben). Den Juror-Job bei der Castingshow "DSDS" übernimmt er heuer bereits zum vierten Mal. Wie hoch die TV-Gagen für Lombardi sind, ist nicht bekannt. Für "Global Gladiators" soll er Gerüchten zufolge die Rekordsumme von 290.000 Euro erhalten haben, was der Sender allerdings dementierte. Eine weitere Einnahmequelle soll das ehemalige gemeinsame Haus mit Exfrau Sarah Engels (ebenso ehemalige "DSDS"-Kandidatin) sein, das die beiden untervermieten. Ob das aber tatsächlich stimmt, ist nicht vollends geklärt.

Drei Nummer 1-Hits Pietro Lombardis Hauptberuf bleibt aber trotzdem jener des Musikers. Sein 2011er-Debütalbum "Jackpot" erklomm in Deutschland und Österreich die Spitze der Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet. Auch drei seiner Singles (2011: "Call my name", 2018: "Phänomenal", 2017: "Señorita" mit Rapper Kay One) wurden Nummer 1-Hits, letztere erlangte gar Diamanten-Status. Der Rest von Lombardis Discographie ist von wechselhaftem Erfolg durchzogen: Er konnte mehrere Top-10- und Top-20-Platzierungen verbuchen, die Songs aus den vergangenen Jahren verpassten allerdings einen Charts-Einzug. Trotzdem tritt der Sänger weiterhin auf Bühnen in und außerhalb Deutschlands auf.

Lombardis Ausgaben: "Hätte gerne weniger" Auch Fans interessieren sich natürlich für Lombardis Kontostand. So fragte ein User/eine Userin den Sänger erst kürzlich auf Instagram: ""Wie viel Ausgaben hast du im Monat?" Lombardis Antwort: "Fixkosten um die 25.000/ 30.000 Euro ungefähr im Monat." Und weiter: "Aber wenn ich aus dem Haus hier raus bin, wird es definitiv etwas weniger." Dies lässt wohl erahnen, dass er mit seiner Familie in ein neues Haus umsiedelt.



Er habe die hohen Fixkosten nicht genannt, "um auf cool zu machen", beteuert er. "Hätte auch gern weniger glaubt mir" schreibt Lombardi auf die Folgefrage "Wieso so viele Kosten?"

© Instagram/ Pietro Lombardi

Vom Pizzabäcker zum Millionär Geboren wurden Pietro Lombardi am 9. Juni 1992 in Karlsruhe. Sein Vater ist italienischer Abstammung. Die Hauptschule brach er ab, den Abschluss holte er später nach. Er begann eine Lehre als Maler und Lackierer und arbeitete als Pizzabäcker sowie als Swarovski-Steinleger in der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts. Nachdem er sich mit 16 Jahren einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte, musste er seinen ursprünglichen Wunsch, Profifußballer zu werden, aufgeben. Er wandte sich der Musik zu. Sein Durchbruch gelang, als er 2011 die achte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewann, seitdem unterstützt Dieter Bohlen seine Karriere. Als "DSDS"-Sieger bekam Lombardi 500.000 Euro sowie einen Plattenvertrag. 2013 heiratete Lombardi "DSDS"-Finalgegnerin Sarah Engels, die Scheidung kam 2019. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn (9). Aktuell befindet er sich in einer Beziehung mit der Influencerin Laura Maria Rypa, mit der er zwei Söhne hat (1 Jahr sowie 1 Monat alt).