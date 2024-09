Prinzessin Kates und Williams ungewöhnliche Schlafzimmer-Situation enthüllt

Schlafzimmer im Erdgeschoss

In ihrem Apartment nächtigte das Paar laut OK! früher im Erdgeschoss - dem Magazin zufolge sei das "ungewöhnlich", da man hätte erwarten können, dass die Royals "wie die meisten Paare in einem Schlafzimmer im Obergeschoss schlafen".

Mit einer bescheidenen Wohnung, wie man sie sich unter der Bezeichnung "Apartment" vielleicht vorstellen mag, hatte das Ganze übrigens recht wenig zu tun. "Apartment" heiße die Luxus-Wohnung im Kensington Palast nur aus traditionellen Gründen - alle Residenzen wären so benannt, meinte Royal-Experte Christoper Warwick in der Youtube-Serie "The Royal Beat". "Was die Leute natürlich sofort fälschlicherweise denken lässt, dass es sich um bescheidene Räume handelt." De facto hätten William und Kate 20 Räume zur Verfügung gehabt. "Das Apartment ist enorm", pflichtete Moderatorin Ingrid Seward ihrem Kollegen Warwick bei.