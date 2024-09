Waren auch William und Harry Partygäste von Sean "Diddy" Combs?

Derzeit kursiert eine Gästeliste in Hollywood, die sowohl Megastars als auch Möchtegern-Sternchen zittern lässt: Wer war bei einer (oder mehreren) Partys von Sean "P. Diddy" Combs anwesend? Wer wusste von den kriminellen Machenschaften (ihm werden unter anderem Zwangsprostitution, Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen) des Hip-Hip-Moguls, die als sogenannte "Freak-Offs" Teil ebendieser Events waren? Wer war tatkräftig daran beteiligt, wer verschloss die Augen? Und wer war gar Opfer?

Namen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, sind Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Usher, Jay-Z und Justin Bieber . Doch nun wurden plötzlich zwei neue Namen ins Spiel gebracht, die auch schockieren: Prinz William und Prinz Harry.

Was ist dran an den Gerüchten, die die gesamte britische Monarchie dem Erdboden gleichmachen könnte? Wie nah standen die Prinzenbrüder dem Rapper, der von der US-Staatsanwaltschaft als "extreme Gefahr" für die Gesellschaft eingestuft wurde?

Dort erzählte Combs auf Nachfrage Nortons, dass er vorgehabt habe, William und Harry in ihren jüngeren Jahren zu einer seiner Partys einzuladen. Damals gerieten die beiden "in viele Schwierigkeiten", wie Combs es beschreibt, also dachte sich der Rapper: "Wieso hängt ihr nicht bei mir ab?" Unwissendes Lachen vom Publikum.