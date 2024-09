Körperspracheexpertin: Was bei Harrys jüngstem Bühnenauftritt wirklich in ihm vorging

Der britische Prinz Harry hat einen besseren Schutz von Kindern vor den Gefahren sozialer Medien gefordert. "Diese Plattformen sind dafür gemacht, Abhängigkeiten zu schaffen", warnte der 40-Jährige diese Woche bei einer leidenschaftlichen Rede zum Jahrestreffen der Clinton Global Initiative in New York. "Junge Menschen werden dort durch kopfloses, endloses, betäubendes Scrollen festgehalten und mit Inhalten vollgestopft, denen kein Kind ausgesetzt werden sollte."

Harry "sieht beunruhigt und wütend aus"

"Harrys Körpersprache lässt ihn nervös, emotional und manchmal auch wütend über das Anliegen, das er vertritt, aussehen. Wie er auf der Bühne auf und ab geht, wie er sich auf die Zunge beißt und dann die Lippen zusammenpresst: Er betrachtet dieses sehr wichtige Thema mit einem vorwurfsvollen Blick. Er scheint eine gewisse unterdrückte Wut zu projizieren und so vermittelt seine Botschaft auch - statt mit lässigem Charme oder lebhafter Leidenschaft. Seine üblichen Anzeichen von Nervosität, wenn er eine Rede hält, sind sichtbar", so James im Gespräch mit der britischen Boulevardzeitung Mirror.

Harry "fummelt an seinem Hosenbund herum, bevor er leicht schnauft und nach unten schaut. Der kurze Applaus wird von einem schwachen Lächeln begleitet, doch dann legt er seinen linken Arm um seine unteren Rippen, was eine Barriere nach außen schafft. Die Geste scheint neu in seinem Repertoire zu sein und deutet auf den Wunsch nach Selbstschutz hin. Das könnte Harrys Art sein, sein Publikum für seine Sache zu motivieren. Er sieht beunruhigt und wütend aus und möchte den Saal mit Hilfe einiger sehr tragischer und ergreifender Fotos auf der Leinwand hinter ihm zum Handeln auffordern", meint James.