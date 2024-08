Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa begrüßen zweites gemeinsames Kind

Das neue Baby ist da: Sänger Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa haben die Geburt ihres zweiten Sohnes bekanntgegeben. Die Freude war sichtlich groß. "Wir sind unglaublich glücklich, euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist", schrieb das Paar am Freitag auf Instagram.

Ihre Herzen seien "gefüllt mit Liebe". "Es ist so schön, zu sehen, wie unsere Familie wächst."

Das Paar hat zusammen bereits Sohn Leano . Im Jänner hatten Lombardi und Rypa dann verraten, dass weiterer Nachwuchs unterwegs ist. Im April gaben sie ihren Follower und Followerinnen bereits einen Hinweis auf das Geschlecht des neuen Babys. Auf einem Video war die legendäre Szene aus dem Disney-Klassiker "Der König der Löwen" zu sehen, in der Affe Rafiki den Tieren der Savanne feierlich den kleinen Löwen Simba präsentiert. Dann flogen die Worte ins Bild: "It's a... Boy!" (deutsch: "Es ist ein Bub!").

Das nächste wird ein Mädchen

Für Pietro Lombardi ist der frisch geborene Amelio Elija nun schon der dritte Sohn. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hatte Pietro Lombardi 2015 bereits Alessio bekommen. Seine inzwischen drei Jungs werde er für immer lieben, hatte Lombardi geschrieben, als Amelio noch unterwegs war - aber er gebe nicht auf. "Das nächste wird ein Mädchen."

Lombardi, geboren in Karlsruhe, wurde 2011 als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt. Erfolg hatte er seitdem unter anderem mit Hits wie "Call My Name", "Senorita" und "Phänomenal".