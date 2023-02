Ashton Kutcher: "Kompliment" an Harry Styles ging ordentlich nach hinten los

"Ich denke, der spaßige Teil ist, dass du in beiden nie das GefĂŒhl hast zu wissen, was du tust", sagte der Brite. "Musik mache ich schon ein bisschen lĂ€nger, also ist dieses GefĂŒhl ein bisschen vertrauter, aber was ich am Schauspielern mag ist, dass ich das GefĂŒhl habe, keine Ahnung zu haben, was ich tue. Und das macht ziemlich viel Spaß."

Kutcher ist am 10. Februar gemeinsam mit Kollegin Reese Witherspoon im Netflix-Film "Your Place or Mine" zu sehen. Nach seiner geschiedenen Ehe mit Demi Moore stellt er aber seine Frau Mila Kunis, mit der er zwei junge Kinder hat, heute privat an erste Stelle. "Alles, was Mila sagt, stimmt", scherzte er einmal im Interview mit Moderatorin Ellen DeGeneres.