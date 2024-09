"Extreme Gefahr" für Gesellschaft: Combs in Haft

Combs' Anwälte hätten die Haftbedingungen in dem Gefängnis in Brooklyn als "erschreckend" beschrieben, berichtete die "New York Times". Sie schlugen demnach vor, dass ihr Mandant die Zeit bis zum Prozessbeginn unter Bewachung in seinem Haus im US-Bundesstaat Florida verbringen könnte.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Rapper als "extreme Gefahr" für die Gesellschaft eingestuft. Die Richter folgten mit der Weigerung, Combs freizulassen, dem Willen der Anklage. Es bestehe sonst die Gefahr, dass er Zeugen einschüchtern und die Justiz behindern könnte, hieß es laut Medienberichten.

Der Musiker war am Montagabend in New York festgenommen worden. Aus der Anklage geht hervor, dass Combs über Jahrzehnte Frauen missbraucht, bedroht und genötigt haben soll, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen und danach zu schweigen, um seinen Ruf nicht zu schädigen. Beim Verlesen der Anklage am Dienstag plädierte Combs auf "nicht schuldig". Im Falle eines Schuldspruchs in einigen oder allen Punkten droht ihm lebenslange Haft.