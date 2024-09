Amal Clooney: Racheakt an Angelina Jolie nach vielen Jahren

Nach der Trennung von "Brangelina" soll Jolie dann in ihrem Umfeld gegen die Anwältin ausgeteilt haben. Dass die Clooneys seit dem Liebes-Aus von "Mr. & Mrs. Smith" im "Team Brad" spielen, soll ihr einst bitter aufgestoßen haben. Quellen berichteten 2018 gegenüber der Boulevardzeitung The Sun, Jolie hätte sich zwar George Clooneys Loyalität gegenüber seinem Kumpel Brad erwartet, es habe sie aber überrascht zu sehen, dass auch Amal sich mit ihrem Ex-Mann verbündet hat. Insider-Quellen verwenden seitdem die Wörter "Rivalität" und "Hass", wenn sie die Beziehung zwischen Angie und Amal beschreiben müssen.

Amal hingegen ist eine weltweit angesehene Menschenrechtsanwältin, die erst seit ihrer Heirat mit George Clooney in das glamouröse Hollywood-Leben eingetaucht ist. Angelina hat immer klar gemacht, dass ihr Philanthropie viel wichtiger sei als Berühmtheit, und in dieser Sache hat ihr Amal einiges voraus.

"Pitt hat sich George Clooney bezüglich seines Scheidungsdramas anvertraut", behauptet ein Insider gegenüber Woman’s Day.

Clooney habe seiner Frau von der Situation erzählt, in der sich Pitt, der erst vor Kurzem mit dem Ehepaar Urlaub am Comer See in Italien gemacht hat, befindet. Jetzt heißt es, Amal hätte dem Freund ihres Ehemannes angeboten, ihm mit ihrem juristischen Fachwissen zu beraten, wenn auch inoffiziell. "Amal muss darauf achten, ihre eigene Arbeit nicht zu gefährden, aber sie ist bereit, einem von Georges ältesten Freunden juristische Unterstützung zu bieten", verrät der Insider.