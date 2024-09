Meghan-Effekt: Ines de Ramon stiehlt Stars - und Pitt - die Show

Die Schmuckdesignerin und der Hollywood-Superstar sind seit über einem Jahr liiert. Und während Pitt und Ines de Ramon ihre Beziehung zunächst aus dem Rampenlicht raushielten, scheint sie sich in der Zwischenzeit an das Promi-Dasein gewöhnt zu haben - und dabei macht sie mit ihrer herzlichen und offenen Art der Hollywood-A-Liga Konkurrenz.

Erst Anfang September hatte sich Brad Pitt im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig bei der Premiere seines neuen Films "Wolfs" erstmals mit seiner neuen Freundin auf dem Red Carpet präsentiert. Da wirkte Ines de Ramon noch etwas zurückhaltend. Dafür stahl sie bei der Hollywood-Premiere von "Wolfs" am Mittwoch den anwesenden Stars und selbst Brad Pitt die Show.

Bei dem Event im legendären TCL Chinese Theatre strahlte Ines de Ramon atemberaubenden Hollywood-Glamour aus, als sie vor der Vorführung bei der überfüllten Veranstaltung auftrat.

In einem hellbraunen Kleid mit gerafften Details, das sich ihrer straffen Figur anschmiegte, schwebte De Ramon über den roten Teppich. Dabei avancierte die Schmuckdesignerin schnell zum Blickfang und Zentrum der Veranstaltung. Während Pitt den Fotografen zuwinkte, nahm sich die 31-Jährige Zeit, um mit anwesenden Schaulustigen zu plaudern - womit sie an Herzogin Meghans erste Auftritte an der Seite von Prinz Harry erinnerte, mit denen sie einst die Herzen von Royal-Fans im Sturm eroberte.

Auch sonst schien sich Ines de Ramon im Kreis von Promis und Sternchen pudelwohl zu fühlen. Die Boulevard-Presse ist ganz hin und weg vom Auftritt der feschen Pitt-Freundin, die mit ihrem Charisma inzwischen anderen vielbewunderten Promi-Gattinnen wie Amal Clooney Konkurrenz macht.