Amal und George Clooney erleben Tiefpunkt in Venedig

Wie sein Kumpel und Co-Star Brad Pitt reiste auch George Clooney zu den Filmfestspielen in Venedig, um der Premiere des gemeinsamen neuen Films "Wolfs" beizuwohnen.

Während sich Brad Pitt auf dem Red Carpt an der Seite seiner Freundin Ines de Ramon präsentierte, wurde Clooney von seiner Ehefrau Amal begleitet.

Wolfs ist ein Thriller von Jon Watts . Clooney und Pitt sind befreundet und standen schon häufiger gemeinsam vor der Kamera, etwa für "Ocean's Eleven" und "Burn After Reading". Ihre letzte gemeinsame Arbeit liegt aber fast fünfzehn Jahre zurück. Das Comeback an der Seite von Brad Pitt dürfte vor allem für Clooney wichtig gewesen sein.

Clooney machte aber auch klar, dass er auf das Filmemachen in Zukunft nicht verzichten wolle. Er habe vor, sich als Regisseur zu versuchen.

"In Wahrheit will keiner Menschen altern sehen", lautete Clooneys Fazit. "Die Kamera verzeiht nichts. Du versuchst also Filme auszusuchen, die für dich am besten funktionieren und wenn du älter wirst, werden passende Rollen immer weniger."

Clooney hatte 2016 erklärt, dass er daran denkt, seine Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Er fühle sich langsam "zu alt für die Leinwand", erzählte der Hollywoodstar damals gegenüber dem TV-Sender BBC.

Robbie Collin von The Telegraph nannte den Film "chaotisch" und schrieb: "George Clooney beschwerte sich kürzlich darüber, dass Quentin Tarantino ihn nicht für einen Filmstar hält. Wenn er weitere Filme wie diesen dreht, wird Clooney Tarantino bald recht geben."

So bezeichnete der freischaffende Filmkritiker Siddhant Adlakha den Streifen als "einen raffinierten Studentenfilm eines reichen Teenagers, der sich von der Medien-Diät des frühen Guy Ritchie ernährt hat."

Umso enttäuschender dürften für den in Lexington, Kentucky, geborenen Filmstar die verheerenden Kritiken gewesen sein, mit denen sich "Wolfs" nach der Premiere konfrontiert sah.

Clooney selbst fühlte sich in Venedig gezwungen, einen Bericht der New York Times zu kommentieren, in dem Quellen behaupteten, er und Kollege Pitt hätten "jeweils mehr als 35 Millionen US-Dollar" für ihren neuen Streifen erhalten.

"Es war ein interessanter Artikel, und wer auch immer ihre Quelle für unsere Gage war, es sind Millionen und Abermillionen von Dollar weniger, als berichtet wurde. Und ich sage das nur, weil ich denke, dass es schlecht für unsere Branche ist, wenn die Leute denken, dass das der Gehalts-Standard sei", zitiert das US-Magazin People den Hollywoodstar. "Ich finde es schrecklich, das wird es irgendwann unmöglich machen, noch Filme zu machen."

Die schlechten Kritiken ließen George Clooney dem Anschein nach zudem nicht unberührt. Hatten er und seine Frau bei der Premiere von "Wolfs" noch um die Wette gestrahlt, wirkte das Ehepaar gar nicht mehr so gut gelaunt, als es via Wassertaxi am Tag danach die Filmfestspiele wieder verließ (zu sehen hier).