Brustkrebs: Wieso Macpherson trotz Rats von 32 Ärzten Chemotherapie ablehnte

Elle Macpherson über heimlichen Kampf gegen Krebs

Was die Öffentlichkeit nicht wusste: Bei dem Model wurde bereits vor einiger Zeit Brustkrebs diagnostiziert. Doch obwohl ihr eine Reihe an Ärtzen zu einer Chemotherapie riet, entschied sich Macpherson gegen eine solche Behandlung.

In ihren kommenden Memoiren "Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself" enthüllte Elle Macpherson, dass sie vor sieben Jahren heimlich gegen Brustkrebs gekämpft hat, sich aber jetzt in Remission befindet, nachdem sie sich geweigert hat, sich einer Chemotherapie zu unterziehen.

Sie habe stattdessen eine ganzheitliche Herangehensweise an ihre Krankheit verfolgt – entgegen dem Rat von 32 Ärzten und den Wünschen ihrer Familie.

Als sie mit Women's Weekly über ihre Diagnose sprach, verriet die Australierin: "Es war ein Schock, es war unerwartet, es war verwirrend, es war in vielerlei Hinsicht entmutigend und es gab mir wirklich die Gelegenheit, tief in meinem Inneren nach einer Lösung zu suchen. Das hat bei mir funktioniert."