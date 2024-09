Auf Hilfe angewiesen: Jennifer Lopez in bisher nie dagewesener Krise

"Sie ist sehr enttäuscht und traurig, aber Ben hat ihr keine Anzeichen dafür gegeben, dass er ihre Ehe fortsetzen möchte. Er hat keinerlei Engagement und Interesse gezeigt, damit ihre Ehe funktioniert. Es ist so weit gekommen, dass sie an einen Punkt gelangt ist, an dem sie nur auf sich selbst schauen muss", erzählte ein Insider gegenüber People.

Das Umfeld der Sängerin soll Lopez mit Nachdruck dazu ermutigen, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Diejenigen, die der Superstar-Sängerin und -Schauspielerin nahestehen, würden ihres chaotischen Lebens langsam überdrüssig sein, sagte eine Quelle gegenüber Daily Mail: "Nach vier gescheiterten Ehen sind ihre Freunde der Meinung, dass sie einen Blick nach innen werfen und sich auf sich selbst konzentrieren sollte, anstatt darauf, was andere von ihr erwarten, und endlich herauszufinden, wer sie ist und was sie von ihrer Zukunft will."