Enthüllt: Elle MacPhersons bedenkliche Radikal-Diät

Seit Jahren lässt uns das australische Supermodel Elle MacPherson glauben, sie verdanke ihren "Body" ihrer bewussten Ernährung und einer ordentlichen Portion Sport. Nun verriet die 56-Jährige jedoch, dass ihr Diätverhalten früher alles andere als gesund war.

"Drei Stunden Schlaf, ein Snack und Kaffee"

MacPherson, die mit 18 Jahren ein Jurastudium auf der Universität in Sidney begann, wurde während eines Aspen-Urlaubs von einer Modelagentur entdeckt. Nach nur einem Jahr brach sie das Studium ab und widmete sich dem Modeln. Der Durchbruch gelang ihr 1982, als sie für die Frauenzeitschrift Elle fotografiert wurde. Dort war sie in den folgenden sechs Jahren immer wieder auf dem Titelbild zu sehen. 1986 erlangte sie größere Bekanntheit durch die Fotos in dem US-Fachmagazin Sports Illustrated.

Der überraschende Ruhm war jedoch mit jahrelangem Entbehrungen verbunden. Denn wie das Supermodel nun verriet, war ihre Ehrnährung früher nicht gerade vorbildlich.