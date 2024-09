Macpherson: Wodka-Exzesse bis zur Ohnmacht, wenn Kinder schliefen

Elle Macpherson über heimlichen Kampf gegen die Sucht

Seit mittlerweile zwanzig Jahren gilt Macpherson als trockene Alkoholikern. In ihren Memoiren "Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself", die am Dienstag in ihrer Heimat Australien veröffentlicht wurden, beschreibt die 60-Jährige offen ihre früheren Alkohol-Exzesse.

Auch in der Radiosendung "Carrie & Tommy" kam Macpherson auf ihre ehemaligen Suchtprobleme zu sprechen, als sie ihre Autobiografie bewarb. Sie schilderte dabei eindrücklich, wie sie einst Wodka trank, bis sie "ohnmächtig wurde", während ihre Söhne Flynn (heute 26) und Cy (heute 21) schliefen.