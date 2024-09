"Außenseiterposition": Charlotte Casiraghi rechnet mit Leben am Hof ab

Offizielle Pflichten hat sie an sich keine zu erfüllen. Oft zeigt sich Charlotte auch nicht auf Red Carpets oder bei offiziellen Anlässen - daher ist die Monegassin ein umso begehrteres Objekt für Paparazzi. Vor allem, wenn sie sich mit einem fremden Mann zeigt. Charlotte scheut jedenfalls nicht davor zurück, Fotografen zu verklagen, die sie in ihren Privatbereich verfolgen. Und das passiere nicht selten. Ein total privates Leben zu führen, davon können alle Mitglieder des Fürstenhaues wohl nur träumen.

Nach zahlreichen Rückschlägen in der Liebe scheint Charlotte Casiraghi aber endlich ihr privates Glück gefunden zu haben. Nach der Trennung von Gad Elmaleh, mit dem sie einen Sohn hat, kam sie 2017 mit dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam, Sohn der französischen Schauspielerin Carole Bouquet, zusammen. 2018 wurden die beiden Eltern. Im Jahr darauf traute sich das Paar standesamtlich in Monaco. Die kirchliche Trauung fand am 29. Juni 2019 in Saint-Rémy-de-Provence statt.