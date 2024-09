Wieso Prinzessin Charlotte viel reicher ist als ihr älterer Bruder George

Das Magazin hat errechnet, welche Royals das meiste Geld einbringen.

Obwohl Charlotte noch zur Schule geht und noch keinen einzigen Tag gearbeitet, soll ihr wirtschaftlicher Wert inzwischen bei 5 Milliarden Dollar liegen - womit sie nicht nur ihre beiden Geschwister Prinz George (3 Mrd.) und Prinz Louis (70 bis 125 Mio.) aussticht, sondern selbst ihre Mama Kate (7 bis 10 Mio.) und ihren Vater William (30 - 40 Mio).

Dass Charlotte innerhalb der Familie in Sachen wirtschaftlicher Wert an der Spitze steht, soll zum großen Teil an ihrem modischen Einfluss liegen - was Charlotte wiederum dem modischen Geschmack ihrer Mutter zu verdanken hat.

Wie Kate gilt auch ihre Tochter schon jetzt als Mode-Vorbild. Sobald die junge Dame etwas anhat, ist das Kleidungsstück binnen kürzester Zeit eingekauft. Dieses Phänomen wird mittlerweile als "Charlotte-Effekt" bezeichnet - benannt nach einer gelben Strickjacke aus einem beliebten britischen Kaufhaus, die von der Prinzessin einmal getragen wurde und die innerhalb von 24 Stunden ausverkauft war.