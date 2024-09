Meghans ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk für Harry hatte besondere Bedeutung

Der britische Prinz Harry feierte am gestrigen Sonntag seinen 40. Geburtstag. Medienberichten zufolge wollte er den Tag mit seiner Frau, Herzogin Meghan , und seinen Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), verbringen. Für später war demnach ein Treffen mit engen Freunden geplant.

Zum ersten Mal begegnet seien sie sich 2016 zwar bei einem "blind date", das eine gemeinsame Freundin eingefädelt habe, berichteten die beiden in einem gemeinsamen BBC-Interview nach ihrer Verlobung im November 2017. "Sie wollte uns definitiv verkuppeln", hatte Meghan verraten. "Ich hatte vorher noch nie etwas von ihr gehört", gestand Harry. "Ich wurde wunderschön überrascht." Zuvor hatte er bereits verraten, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Näher gekommen seien sie sich dann aber während einer Reise eben nach Botswana. "Wir kampierten unter den Sternen", so Harry damals.

Neues Gefühl der Sinnhaftigkeit durch Vaterschaft

Der BBC zufolge sagte der Fünfte in der britischen Thronfolge zum Start ins neue Lebensjahrzehnt: "Beim 30. war ich besorgt, auf den 40. freue ich mich." Vater zu sein, habe ihm ein neues Gefühl von Sinnhaftigkeit gegeben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Harry und Meghan engagieren sich weiterhin für wohltätige Zwecke. Kürzlich erst reisten sie auf Einladung der Vizepräsidentin des Landes nach Kolumbien. Harrys wohl prestigeträchtigstes Projekt sind die Invictus Games, ein internationaler Sportwettbewerb für im Einsatz verletzte Militärangehörige. Die Spiele wurden zuletzt in Düsseldorf ausgetragen. Sie sollen im kommenden Jahr im kanadischen Vancouver stattfinden.

Britische Medien spekulierten über mögliche Pläne für eine Rückkehr Harrys ins Königshaus. Das gilt derzeit jedoch als so gut wie ausgeschlossen. Besonders das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William gilt als zerrüttet. Als beide kürzlich an der Beerdigung eines angeheirateten Onkels in England teilnahmen, sollen die Brüder nicht einmal miteinander gesprochen haben.