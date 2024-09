Inoffizieller Bruder gratuliert Harry zum Geburtstag: Beziehung inniger als zu William

Abgesehen von der königlichen Familie erhielt der Herzog auch eine rührende Ehrung von seinem besten Freund Nacho Figueras . An Harrys Geburtstag lud der argentinische Polospieler auf Instagram ein gemeinsames Bild hoch, auf dem er und Harry lachend in Polokleidung zu sehen sind. Figureras hat einen Arm um Harrys Schulter gelegt, Harry lehnt sich an seinen Kumpel.

Während ihres Aufenthalts in Tokio hatten Harry und Figueras unter anderem auch in einem Sonnebrillengeschäft Halt gemacht, wo sie lässig mit Sonnenbrillen posierten. Nacho postete auf Instagram ein gemeinsames Foto und teilte mit, dass er und Harry "für unsere Frauen einkaufen." Seine Follower zeigten sich im Kommentarbereich entzückt und merkten unter anderem an, dass Figuras sich Harry gegenüber mehr wie ein Bruder verhalte als dessen leiblicher Bruder, Prinz William.

Es wird vermutet, dass ihre Freundschaft bis ins Jahr 2007 zurückreicht – daher sei es laut Daily Mail auch keine Überraschung, dass Nacho Figueras zu einer unterstützenden Figur in Prinz Harrys neuem Leben abseits der königlichen Familie geworden ist.

Die beiden haben im Laufe der Jahre in verschiedenen Spielen zusammen Polo gespielt, während Nacho als einer der lautstärksten Unterstützer von Harry und Meghan Markle gilt. In der Vergangenheit hat er die beiden immer wieder in Interviews und bei Fernsehauftritten gelobt. Gleichzeitig versteht es Nacho als Harrys Vertrauter, die Privatsphäre der Sussexes zu wahren.

Im September 2019 trat der Millionär – der auch die ersten Tage der Romanze des Paares miterlebte – in der Show von Ellen DeGeneres auf und erklärte, dass er "seine Freunde mit seinem Leben verteidigen" werde. "Was mir an [Harry] am besten gefällt, ist, wie authentisch er ist und wie ernst er es meint", sagte er im selben Jahr dem Magazin Town and Country über Harry.