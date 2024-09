Nur einen Tag nach Tod von Star-Ballerina Michaela DePrince stirbt auch ihre Mutter

"Mit Schmerz in unseren Herzen teilen wir den Verlust", heißt es in einem Statement auf DePrinces offiziellem Instagram-Account. Ihre Kunst habe "unzählige Herzen berührt".

DePrinces Familie trauert auch um ihre Adoptiv-Mutter

Woran sie starb, wurde nicht öffentlich gemacht.

Michaela DePrince verlor ihre Eltern früh: Ihr Vater wurde im Bürgerkrieg in Sierra Leone getötet und ihre Mutter erlag einer schweren Erkrankung. Nach einer Adoption zog sie im Alter von vier Jahren in die USA.

Ihre Ausbildung absolvierte DePrince an der "Jacqueline Kennedy Onassis School" am "American Ballet Theatre". Größere Bekanntheit erlangte sie durch eine Rolle im Dokumentarfilm "First Position - Ballett ist ihr Leben". Auch bei der US-Version von "Dancing Stars" macht sie mit. Als Autorin war DePrince ebenfalls tätig: Neben ihrer Autobiografie "Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina" veröffentlichte sie auch ein Kinderbuch.

Nach Michaela DePrinces unerwartetem Tod erwartete die Familie ein weiterer Schicksalsschlag: Wie unter anderem das Magazin People berichtet, ist auch die Adoptivmutter der Star-Ballerina verstorben - nur 24 Stunden nach dem plötzlichen Tod ihrer Tochter am Dienstag im Alter von 29 Jahren.

Laut einem Facebook-Beitrag der Familiensprecherin Jessica Volinski starb Elaine DePrince am Mittwoch, dem 11. September.

"Die letzten Tage waren noch schwieriger, als den meisten Menschen bewusst ist, weil die Familie auch mit dem Tod von Michaelas Adoptivmutter Elaine DePrince zu kämpfen hatte", schrieb Volinski.

Elaine "starb während eines Routineeingriffs zur Vorbereitung einer Operation", fügte Volinski hinzu und merkte gleichzeitig an, dass "Michaela zwar vor Elaine starb", was bedeutet, dass ihre Mutter "zum Zeitpunkt des Eingriffs jedoch nichts von Michaelas Tod wusste."